عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إنه تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر اليوم في جدة.

وقال عبد اللهيان "متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة".

وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية اليوم، لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويعقد الاجتماع الاستثنائي بدعوة من السعودية (رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيسة اللجنة التنفيذية) في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

ولليوم الـ12 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة ونزوح أكثر من مليون شخص.

وجاء التصعيد الإسرائيلي للرد على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث اقتحم مقاتلوها مستوطنات بغلاف غزة وشنوا قصفا على مدن وبلدات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي حتى اليوم، إضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.