عاجل | الرئيس المصري: أعربت للمستشار الألماني عن قلق مصر البالغ من الوضع في قطاع غزة

عاجل | الرئيس المصري: لم نقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله

عاجل | الرئيس المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

عاجل | الرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة

عاجل | الرئيس المصري: ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر

عاجل | الرئيس المصري: أيدنا منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح

عاجل | الرئيس المصري: القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار

عاجل | الرئيس المصري: تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن

عاجل | الرئيس المصري: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة

عاجل | الرئيس المصري: إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلم لا يتم نقل الفلسطينيين إلى النقب

عاجل | الرئيس المصري: لا نريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل

عاجل | الرئيس المصري: ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

عاجل | الرئيس المصري: نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء