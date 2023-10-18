شي جين بينغ يشيد بالثقة "المتزايدة" مع روسيا

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ -خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين اليوم الأربعاء- بالثقة المتبادلة والمتزايدة بين البلدين.

ودعا شي إلى بذل جهود صينية روسية لحماية "الإنصاف والعدالة الدوليين" مشيدا بالتنسيق الإستراتيجي "الوثيق والفعال" بين الطرفين، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأضاف "بلغت المبادلات الثنائية مستوى غير مسبوق وتقترب من هدف 200 مليار دولار الذي حدده الطرفان". وأشار إلى أنه التقى بوتين 42 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة وأنهم طورا "علاقة عمل جيدة وصداقة عميقة".

وأمس، استقبل الرئيس الصيني في بكين نظيره الروسي الذي يزور البلاد بمناسبة انعقاد قمة منتدى "الحزام والطريق" والذي طغت عليه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويوفر هذا المنتدى فرصة جديدة لبوتين وشي لإظهار تحالفهما، إذ تقدّر الصين دور روسيا كحصن في مواجهة الغرب، بينما تعتمد موسكو بشكل متزايد على دعم بكين التجاري والجيوسياسي.

وتستضيف الصين هذا الأسبوع ممثلي 130 بلدا بمنتدى "الحزام والطريق" وهو مشروع ضخم لتطوير البنى التحتية بالخارج أطلقه شي قبل عقد من الزمن.