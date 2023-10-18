شاهد.. حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في موقع راميا جنوب لبنان

نشر حزب الله اللبناني مقاطع لما قال إنها عملية استهداف لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع راميا جنوب لبنان.

وحسب ما جاء في مقطع الفيديو، يتضمن موقع راميا "قيادة سرية حدودية ضمن قطاع كتيبة زرعيت التابع للواء الغربي في فرقة الجليل"، ويحوي عديدا من أجهزة المراقبة الفنية ووسائط الاتصالات، ويشغل الموقع سريّة مركبة من قوات الهندسة 605 معززة بفصيل من المدرعات.

وأفادت مراسلة الجزيرة في وقت سابق بحدوث إطلاق نار من أسلحة خفيفة في محيط بلدة زرعيت قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين استهدف قصف إسرائيلي محيط بلدتي علما الشعب وراميا جنوبي لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن بعض مواقعه على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق نار، مضيفا أن قواته ترد على مصادر النيران.