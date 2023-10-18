تواصل المظاهرات في عواصم عربية وإسلامية تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

تواصلت المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عدة مدن عربية وإسلامية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.

فلسطين

شارك آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية، في مسيرات تضامنا مع قطاع غزة، وانطلقت مسيرة مركزية في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله. ورفع المشاركون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وهتفوا منددين بإسرائيل . وانطلقت مسيرات مماثلة في عدة مدن بالضفة، أبرزها مدينتا نابلس والخليل.وعمّ الإضراب العام والحداد كافة مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وسط دعوات التوجه لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.

تونس

انطلقت في مدن تونسية عدة مظاهرات منددة بالمجزرة الإسرائيلية وقد دعت "جبهة الخلاص الوطني" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى وقفات احتجاجية في العاصمة التونسية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتؤكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما خرج عدد من أهالي مدينة تونس العاصمة في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية تعبيرًا عن احتجاجهم على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

سلطنة عمان

شارك عشرات العمانيين في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بمسقط، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ورفع المتظاهرون شعارات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية، ورافضة للتطبيع مع الاحتلال.

شارك عشرات العمانيين في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بمسقط، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. ورفع المتظاهرون شعارات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية، ورافضة للتطبيع مع الاحتلال. العراق

شهدت مؤسسات عراقية عدة وقفات احتجاجية تنديدا بالقصف الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وفي جامعة بغداد، نظم آلاف الطلبة والأساتذة وقفة أعلنوا فيها عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وطالبوا خلالها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه أمس الثلاثاء الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة ومرافقها وتشكيلاتها كافة وطلبة الجامعات والمدارس بعموم العراق بأداء وقفة تضامن وحداد بأماكن الدوام ولاء وإجلالا للأرواح البريئة من أبناء الشعب الفلسطيني التي استشهدت بالعدوان على المستشفى المعمداني في غزة.

إيران

تظاهر إيرانيون، صباح اليوم الأربعاء، في مدن مشهد وطهران ودیار کریمان وأراك، تضامنا مع أهالي غزة وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني التي استشهد فيها المئات.

تظاهر إيرانيون، صباح اليوم الأربعاء، في مدن مشهد وطهران ودیار کریمان وأراك، تضامنا مع أهالي غزة وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني التي استشهد فيها المئات. الأردن

نشرت صفحات أردنية، بثا مباشرا لخروج عشرات الطلاب في جامعة الحسين بن طلال في الأردن، في مظاهرة تضامنية مع أهالي غزة وما يتعرضون له من مجازر.

لبنان

خرجت مظاهرات في مخيمات للاجئين الفلسطينيين ومدن بلبنان، تضامنا مع فلسطين، وتجمع المئات من أهالي النبطية جنوبي لبنان في وقفة تضامنية دعا إليها حزب الله تضامنا مع غزة واستنكارا للمجازر بحق الأطفال.

ونشرت منصات إعلامية لبنانية، مشاهد لوقفة احتجاجية للفرق الصحية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

في مدينة #النبطية // جنوب لبنان

غضب على جرائم العدو الصهيوني في #غزة pic.twitter.com/pq9VU002nV — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 18, 2023

المغرب

في المغرب وقف محامون في الدار البيضاء احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

إدلب

خرج العشرات من أهالي أطمة بريف إدلب شمالي سوريا في مظاهرة رافعين الأعلام الفلسطينية تضامنا مع غزة وما تتعرض له من جرائم من جيش الاحتلال.

مصر

نظم العشرات من طلاب جامعة المنيا في صعيد مصر، وجامعة المنصورة وجامعة الفيوم اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة دعما للقضة الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة وللتنديد بالقصف الذي تعرض له المستشفى المعمداني والذي خلف مئات الشهداء.

كما نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية في مدينة الإسكندرية بمصر للتنديد بالمجزرة.