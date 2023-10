قصف مستشفى المعمداني في غزة.. من يتحمل المسؤولية؟

يعاني قطاع غزة الفلسطيني -بالأساس- من نقص في المستشفيات التي لا يتجاوز عددها 14، وليست المشكلة في العدد فقط، إذ إن هذه المستشفيات تعمل بإمكانات محدودة بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المكثف المستمر على القطاع.

ومنذ اشتعال الوضع إثر عملية طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وما تلاها من اعتداءات إسرائيلية على غزة، وجّه الجيش الإسرائيلي تهديدات عدة بإخلاء المستشفيات، وقال إنها معرضة للاستهداف والقصف، وهو ما رفضته إدارات هذه المستشفيات التي قالت إن الوضع الصحي الكارثي في القطاع لا يسمح بذلك.

من بين تلك المستشفيات المستشفى المعمداني في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، الذي أسسته جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا في 1882، ويعدّ من أقدم المستشفيات في فلسطين.

قبل يوم من مجزرة #مستشفى_المعمداني.. نشطاء يحاولون تخفيف العبء النفسي عن العائلات وأطفالهم بنشاطات لتقليل حالة الخوف التي يعيشونها جراء القصف المستمر على غزة.

للمزيد:

المدنيون لجؤوا إليه ظنا منهم أنه مكان آمن وفق ما تمليه كل القوانين والأعراف والأخلاقيات، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يقدم على قصفه، لكن في حوالي الساعة 8:10 من مساء الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حدث ما لم يكن في حسبان كثيرين، حيث بدأت تنتشر صور وفيديوهات على منصات التواصل لاستهداف مستشفى الأهلي العربي من الاحتلال الإسرائيلي، الصور القادمة من المستشفى كانت صادمة للعالم أجمع.

لحظة قصف المستشفى المعمداني وسط غزة

وبعد قليل من القصف، خرجت حسابات إسرائيلية وتبنت قصف المستشفى، وكان من بين تلك الحسابات: حساب المتحدث باسم الإعلام الرقمي للجيش الإسرائيلي حنانيا نفتالي، الذي قال في تغريدة "سلاح الجو الإسرائيلي يقصف قاعدة تابعة لحماس داخل مستشفى في غزة. مقتل عدد من الإرهابيين.. من المفجع أن حماس تطلق الصواريخ من المستشفيات والمساجد والمدارس، وتستخدم المدنيين دروعا بشرية".

لكن المفاجأة أن حنانيا ما لبث أن حذف التغريدة سريعا، وعلّق بتغريدة أخرى بالقول: "في وقت سابق نشرت خبرا نُشر على وكالة رويترز حول القصف على المستشفى في غزة، الذي ذكر بشكل خاطئ أن إسرائيل قصفت المستشفى. لقد شاركت هذه المعلومات عن طريق الخطأ في منشور حُذف منذ ذلك الحين، أشرت فيه إلى استخدام حماس الاعتيادي للمستشفيات لتخزين مخابئ الأسلحة، والقيام بنشاطات إرهابية. أعتذر عن هذا الخطأ".

Earlier today I shared a report that was published on @reuters about the bombing at the hospital in Gaza which falsely stated Israel struck the hospital. I mistakenly shared this information in a since deleted post in which I referenced Hamas' routine use of hospitals to store…

في المقابل، خرجت حسابات رسمية إسرائيلية عدة تؤكد أن من قصف المستشفى هي حركة الجهاد الإسلامي، ومن بين تلك التغريدات: تغريدة حساب دولة إسرائيل التابع للخارجية الإسرائيلية، على موقع إكس، والذي نشر مقطعا ادعى فيه أن فصائل المقاومة هي من قصفت المستشفى.

لكن على ما يبدو أن من رفع التغريدة لم ينتبه إلى أمر مهم، وهو أن التغريدة نُشرت في الساعة 10:40 من ليلة أمس 17 من الشهر الحالي، بينما المربع على اليمين، يظهر "كاميرا" للمراقبة بتاريخ مغاير لاحق لوقت نشر التغريدة، وبالتحديد بعد نحو ساعة ونصف الساعة من نشرها.

كما أن العديد من الحسابات الإسرائيلية ادعت أن حركة الجهاد الإسلامي هي من استهدفت المستشفى بالخطأ، وهنا يكون السؤال: كيف حددت إسرائيل أن من أطلق الصاروخ هي حركة الجهاد الإسلامي، وليس أيا من حركات وفصائل المقاومة الأخرى؟

وهل تملك الفصائل الفلسطينية -عموما- مثل هذه الرؤوس الحربية ذات القدرة التدميرية الكبيرة؟

#عاجل تأكد في جيش الدفاع ان تنظيم الجهاد الاسلامي الارهابي مسؤول عن عملية اطلاق صواريخ فاشلة أصابت #المستشفى_المعمداني في قطاع غزة

بالإضافة إلى ما سبق، لو أمعنا النظر في المقطع الذي وثّق لحظة الانفجار لوجدنا أن سرعة المقذوف عالية، وأنه سبّب انفجارا هائلا وارتفاعا شاهقا لألسنة اللهب، وهذا يؤكد أنه مقذوف موجه وليس مجرد صاروخ بدائي صعد إلى أعلى، ثم سقط بالخطأ.

لحظة قصف المستشفى المعمداني وسط غزة

ولتأكيد ما سبق ودحض المزاعم الإسرائيلية، نشر ناشطون مرئيات وفيديوهات عدة تقارن بين القدرة التدميرية للصواريخ الإسرائيلية وصواريخ المقاومة.

في المقابل، نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا ادعى فيه أن صاروخا أطلقته المقاومة انحرف وسقط على المستشفى، لكن المقطع يظهر أنه تصدى للصاروخ في السماء، والانفجار الذي وقع في المستشفى هو نتيجة إصابة مباشرة من مقذوف آخر. فلا يمكن أن تسبب شظايا الصاروخ المعترض في السماء هذا الانفجار الكبير، كما أنه لا يوجد -وفقا للصور- أي ألسنة حرارية خارجة من المقذوف الذي سقط على المستشفى.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza.

وتكتمل إثارة القصة بشهادة حاسمة من مراسل قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية في إسرائيل، الذي قال في مداخلة تلفزيونية انتشرت على مواقع التواصل "هذه حالة واضحة من ضبابية الحرب، يجب أن نكون واضحين، إن بي سي غير قادرة على الدخول إلى غزة. الحدود الإسرائيلية مغلقة، والحدود المصرية كذلك مغلقة، فريقنا غير قادر على الدخول إلى القطاع للتحقق مما حدث مباشرة. كما يجدر التنبيه إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يوفر إلى اللحظة أي دليل لدعم ادعائه بأن السبب كان صاروخا لحركة الجهاد الإسلامي. هم يشيرون إلى معلومات استخباراتية لم يكشفوا عنها بعد. كما تجدر الإشارة إلى هذا العدد من القتلى لا يتناسب مع ما يُنسب عادة للصواريخ الفلسطينية. هذه الصواريخ خطيرة ومميتة، لكنها غير قادرة على قتل مئات الأشخاص في ضربة واحدة".

🇮🇱💥🇵🇸 MSNBC raises queations about Israeli claims regarding the hospital strike. Another reporter who is about to lose his job for trying to tell the truth…

مراسل" بي بي سي" قال أيضا: تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي للتعليق عما حدث، وقالوا إنهم يحققون، لكن من الصعب تصور ما عساه يكون بالنظر لحجم الانفجار، عدا كونه غارة إسرائيلية أو غارات عدة، لأنه عندما نشاهد صواريخ منطلقة من غزة لا نرى انفجارات بذلك الحجم. قد نشهد مقتل 6 أشخاص أو أكثر بقليل في ضربات صاروخية مشابهة، لكننا لم نشهد انفجارا بهذا الحجم في المقطع الذي شاهدته منذ قليل.

شهادة مراسلا ال BBC والMSNBC بأن قصف مستشفى المعمداني هو إسرائيلي نظرًا لحجم الانفجار وعدد الضحايا. مراسل بي بي سي أضاف أنه شاهد صواريخ حماس كيف تنفجر وبأن أضرارها محدودة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر مقطعا وعلّق عليه بالقول: بالفيديو من داخل أنظمة سلاح الجو: هكذا أصاب صاروخ فاشل أطلقه الجهاد الإسلامي (على) منطقة المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

#عاجل بالفيديو من داخل أنظمة سلاح الجو: هكذا أصاب صاروخ فاشل أطلقه #الجهاد_الاسلامي منطقة #المستشفى_المعمداني في مدينة غزة.

الرواية الإسرائيلية المتناقضة شهدت كثيرا من التفاعلات على المنصات العربية، فالمغردون طرحوا أسئلة عدة على الرواية الإسرائيلية، واستذكروا ما حدث من إخفاق استخباري حال دون توقع عملية طوفان الأقصى، وإمطار المقاومة المدن الإسرائيلية بآلاف الصواريخ.

ومع إصراره على روايته، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تحقيق بشأن قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، كما اتهم حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف وراء القصف.

في المقابل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن توجيه الاتهام لها لن يعفي العدو من مسؤوليته عن المجزرة، وإن الاتهامات التي يروج لها العدو باطلة، والمقاومة لا تستخدم المنشآت العامة والمستشفيات مراكز عسكرية، حسب ما يدعي الإسرائيليون.