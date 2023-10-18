الصحة العالمية تندد بقصف المستشفى المعمداني بغزة

ندّدت منظمة الصحة العالمية بالهجوم على المستشفى المعمداني بشمال قطاع غزة، الذي أودى بحياة المئات جراء قصف إسرائيلي، واصفة الهجوم "بغير المسبوق في نطاقه"، في حين دعا المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وضع حد "لهذا الوضع المروع".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ريتشارد بيبركورن، مساء أمس الثلاثاء، "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحا أن 51 هجوما أصاب -حتى الآن- مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أودى بحياة 15 عاملا في مجال الصحة، وإصابة 27 آخرين.

من جهته، أدان الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، في وقت سابق، الهجوم على مستشفى المعمداني، موضحا أن المستشفى كان فيه مرضى وعاملون بالرعاية الصحية، ونازحون داخليا عندما تعرض للقصف.

وأوضح المنظري أن المستشفى واحد من 20 مستشفى واجهت أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، وأن من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء "نظرا لانعدام الأمن حاليا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرّة في النظام الصحي، والمأوى البديل للنازحين".

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش قال -خلال مؤتمر صحفي وسط جثث ضحايا القصف-، إن الجيش الإسرائيلي حذر المستشفى الأهلي المعمداني بقذيفتين قبل يوم من قصفه، داعيا العالم إلى اتخاذ موقف من جرائم إسرائيل، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.





بدوره، قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة، إنه من "غير الإنساني" ترك العاملين بمجال الصحة في غزة أمام معضلة رعاية مرضاهم، أو الفرار لإنقاذ حياتهم.

وأضاف "من الواضح تماما لجميع أطراف هذا الصراع أين توجد المرافق الصحية"، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية ليست هدفا، وهذا منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.

كما ندّد المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقصف على مستشفى المعمداني بغزة، ووصفه بـ"المرفوص تماما"

وقال تورك في بيان "الكلام يعجز عن التعبير. قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية، وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه، مؤكدا أن "المستشفيات مقدسة ويجب حمايتها بأي ثمن".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ليلة أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن ما فعله الاحتلال في المستشفى المعمداني، يعدّ تجسيدا للجرائم التي كانت تحدث في العصور الفاشية.