البيت الأبيض: لا خطط لنشر قوات أميركية على الأرض للقتال بإسرائيل

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنه لا توجد خطط أو نية لنشر قوات أميركية على الأرض للقتال في إسرائيل، مشيرا إلى أن بايدن يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الإسرائيليين خلال زيارته.

وأضاف أن الرئيس الأميركي يشعر بالغضب لما حصل بالمستشفى في غزة، وأنه وجه فريقه للأمن القومي بجمع المعلومات لمعرفة التفاصيل.

وبشأن إلغاء قمة عمان قال كيربي إن قرار عدم الذهاب إلى عمّان كان متبادلا، وأشار إلى أن السبب الرئيسي لانسحاب عباس من قمة عمان هو إعلان الحداد 3 أيام بعد الهجوم على المستشفى، على حد قوله.

وأشار كيربي إلى أن بايدن يعتزم التحدث مع الرئيسين الفلسطيني والمصري في طريق عودته إلى واشنطن بعد زيارة إسرائيل.

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تقترب من وضع إطار عمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية إنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان ليوم الأربعاء".

وأوضح أن المملكة قررت إلغاء القمة "لأننا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وأكد أن على المجتمع الدولي وضع حد "لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.