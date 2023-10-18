أبرز تطورات اليوم الـ12 لعملية طوفان الأقصى

شهد اليوم الـ12 من عملية طوفان الأقصى وقوع مزيد من الشهداء في القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بعد مجزرة مستشفى المعمداني إلى 3478 شهيدا، و12 ألفا و65 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

من جانبه، جدد الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأربعاء- في ختام زيارته القصيرة إلى تل أبيب دعم بلاده لإسرائيل، وسط استمرار التوتر في الضفة الغربية والمناطق الحدودية مع لبنان. كما وافقت إسرائيل اليوم على السماح بإدخال المساعدات إلى غزة من مصر تلبية لطلب الرئيس الأميركي، كما أعلن.

وبينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الجيش يجري استعداداته لعملية برية، تتواصل المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ12 من طوفان الأقصى: