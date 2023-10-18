أبرز تطورات اليوم الـ12 لعملية طوفان الأقصى
18/10/2023
شهد اليوم الـ12 من عملية طوفان الأقصى وقوع مزيد من الشهداء في القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بعد مجزرة مستشفى المعمداني إلى 3478 شهيدا، و12 ألفا و65 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبه، جدد الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأربعاء- في ختام زيارته القصيرة إلى تل أبيب دعم بلاده لإسرائيل، وسط استمرار التوتر في الضفة الغربية والمناطق الحدودية مع لبنان. كما وافقت إسرائيل اليوم على السماح بإدخال المساعدات إلى غزة من مصر تلبية لطلب الرئيس الأميركي، كما أعلن.
وبينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الجيش يجري استعداداته لعملية برية، تتواصل المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ12 من طوفان الأقصى:
- الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالدبابات بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة شوشان
- استشهاد 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس
- هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا
- حماس: المقاومة لم تطلق صواريخ قبل قصف المستشفى المعمداني أو في أثناء ذلك
- مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 3478 شهيدا و12 ألفا و65 مصابا في القطاع
- مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: تقييم مجلس الأمن القومي حاليا أن إسرائيل غير مسؤولة عن انفجار مستشفى المعمداني
- مقررة أممية: الحصار جريمة حرب وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية
- فيتو أميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار برازيلي يدعو لهدنٍ إنسانية بغزة
- مصدر قيادي في حماس للجزيرة: هنية يجتمع في الدوحة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط
- حزب الله يستهدف موقع جل العلام الإسرائيلي جنوبي لبنان
- مصدر سيادي مصري ردا على تصريح نتنياهو بعدم فتح معبر رفح: لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد
- وزير الخارجية الإيراني: بلينكن موجود في غرفة العمليات الصهيونية وينصح الآخرين بضبط النفس
- الأمم المتحدة: إسرائيل شنت 58 هجوما على مرافق طبية في غزة
- مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: نشرنا طائرات بالمنطقة في إجراء احترازي
- الجيش الإسرائيلي يتنصل من قصف مستشفى المعمداني ويتهم حركة الجهاد الإسلامي بذلك
- إسرائيل تحث سكان مدينة غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا
- حزب الله: مقتل وجرح طاقم دبابة إسرائيلية استهدفتها المقاومة في موقع الراهب الحدودي مقابل بلدة عيتا الشعب
- وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 37 فلسطينيا في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع
- استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع قرب حدود لبنان
- هيومن رايتس ووتش: مقتل أكثر من 500 فلسطيني في مستشفى المعمداني في غزة فظاعة تفوق الوصف
- وزير الخارجية الأردني للجزيرة: قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان، لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب
المصدر : الجزيرة