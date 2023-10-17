نصف مليون نازح إسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن نحو نصف مليون إسرائيلي نزحوا من مناطقهم منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مؤكدا إخلاء جميع سكان مستوطنات غلاف غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنه يجري أيضا إخلاء مدينة سديروت التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه تم أيضا إجلاء سكان 20 مستوطنة تقع بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك بسبب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني ومقاومين فلسطينيين من جهة أخرى.

وبحسب المصدر نفسه، فإن معظم النازحين الإسرائيليين غادروا مناطقهم بمبادرة منهم.

وكانت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليان أعلنا أمس الاثنين عن خطة لإجلاء سكان مستوطنات شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تقع على بعد كيلومترين عن الحدود اللبنانية.

وتعرضت إحدى هذه المستوطنات -وهي شتولا- لهجوم صاروخي من حزب الله، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي بداية عملية طوفان الأقصى اقتحمت المقاومة الفلسطينية العديد من المستوطنات الواقعة ضمن غلاف غزة وقتلت وأسرت عشرات الإسرائيليين، وهو ما دفع الآلاف من سكان تلك المناطق إلى الهرب نحو مناطق أخرى داخل إسرائيل.