مواجهات في رام الله بين قوات الأمن الفلسطينية ومحتجين يطالبون برحيل عباس

تظاهر مئات الفلسطينيين -اليوم الثلاثاء في وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية– ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى بقطاع غزة.

وقد اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومحتجين وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية كانوا يطالبون برحيل رئيس السلطة محمود عباس، ورددوا هتافات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس".

وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الأمن الفلسطينية خلال تصديها لمظاهرات في عدة مدن بالضفة الغربية خرجت للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني.

وفي أحدث مجازره المستمرة في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على المستشفى المعمداني، أدت لاستشهاد أكثر من 500 شخص، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات في القطاع.

وقد نشرت العديد من الحسابات الفلسطينية مشاهد لإطلاق نار من قبل قوات الأمن الفلسطينية على المتظاهرين ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ودعت الفصائل الفلسطينية للتظاهر اليوم الأربعاء الساعة 1:00 ظهراً في مدن الضفة الغربية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية وزيارة بايدن للمنطقة.

تغطية اخبارية| السلطة الفلسطينية تطلق النار على المتظاهرين في الظاهرية قرب الخليل. pic.twitter.com/L37AG8ZnfB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023

ويسلط اندلاع الاحتجاجات في الضفة الغربية الضوء على غضب الفلسطينيين المستمر من التنسيق الأمني مع إسرائيل.