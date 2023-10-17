ملك الأردن يحذر من محاولة تهجير اللاجئين إلى عمان ومصر

حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء، من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى بلاده أو مصر، مضيفا أنه يجب التعامل مع الوضع الإنساني داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الملك في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، "هذا خط أحمر؛ لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر".

وذكر الملك عبد الله أن الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لا يجب خوضه على أكتاف الآخرين، وشدد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، مع ضرورة حماية المدنيين في الصراع، بغض الطرف عن هويتهم أو دينهم أو جنسيتهم.

وحذر ملك الأردن من خطر توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا بأن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الجميع، "المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار".

وتأتي زيارة الملك إلى برلين في ثالث محطات جولة أوروبية بدأها السبت الماضي، تشمل -أيضا- فرنسا، بهدف حشد موقف دولي، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت حتى مساء أمس الاثنين، عن مقتل 2778 شهيدا و9938 جريحا، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.