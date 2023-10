مدونون أجانب يعبرون عن صدمتهم بعد رؤيتهم مشاهد دمار غزة

تفاعل مدونون أجانب مع ما يجري في قطاع غزة، معبّرين عن صدمتهم لرؤية مشاهد حجم الدمار، الذي خلّفه القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ11 على التوالي، وأدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، إلى جانب الدمار الهائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

وشارك ناشطون مقطعا مصورا يُظهر غزة قبل القصف وبعده، وكيف كانت مباني وأبراج المدينة قبل الهجوم، ثم باتت ركاما ودمارا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.

Look what Putin did to Ukraine. Oh, wait. This is what Israel did to Gaza. pic.twitter.com/gEA7K6yRfo — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 17, 2023

وحظي المقطع بتداول واسع وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث علّقت الطبيبة اليونانية المقيمة في الدانمارك، أنستاسيا ماريا لوبوس قائلة، "انظروا ماذا فعل بوتين بأوكرانيا، عفوا.. انتظروا.. هذا ما فعلته إسرائيل بغزة".

This attack has nothing to do with "finding Hamas" narrative. It's outright genocide. https://t.co/tC9BoPVLfn — Elite Shugar (@bonniedaynagma1) October 17, 2023

وفي حين رأت المدونة الأميركية إليت شوغر، أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية صريحة، ولا علاقة لها بالحديث عن تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أما الرسام الهولندي إيفر سميد، فيرى أن ما تتعرض له غزة أسوأ مما تعرضت له كل المدن التي قُصفت خلال الحرب العالمية الثانية.

Our family Russia lifts a finger, and we all went FULL BLOWN retarted… GAZA getting a beating worse then most or any WW2 cities, and its like an episode of "Black Mirror" and worse. . .M F'ing hypocrite F's. . .

🕊❤️💨https://t.co/ESgD84WD7N https://t.co/yrgdnmBEa9 — Evert Smid (@EvertSmid) October 17, 2023

ويأتي تفاعل هؤلاء المدونين بعد ما شهدته بعض المدن والعواصم العالمية من وقفات تضامنية تندد بما يجري في غزة، من استهداف للمدنيين والمباني السكنية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقصف القطاع بشكل مكثف منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى.

ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في القدس المحتلة والضفة الغربية.