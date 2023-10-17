متظاهرون غاضبون يحاولون اقتحام مقر سفارة إسرائيل بالأردن

حاول متظاهرون غاضبون اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل واستهدفت ساحات المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وأسقطت مئات الشهداء والجرحى.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمتظاهرين في محيط مقر السفارة والذين كانوا احتشدوا في مظاهرة انطلقت عقب المجزرة الإسرائيلية، واتجهت إلى مقر السفارة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من تلك الاشتباكات واندلاع حريق بمحيط السفارة، في ظل هتافات غاضبة يرددها المتظاهرون تنديدا بالمذبحة، وتأييدا للمقاومة الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وإن "المجزرة كبيرة"، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

وفي السياق، قدم برلمانيون أردنيون مذكرة نيابية، لطرح الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة في حال لم يطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وجاء في المذكرة "نطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي فوراً، وذلك تحت طائلة طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لطلب مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني".