"لا يمثلني".. نائبة أيرلندية تهاجم موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز لإسرائيل

شنت نائبة البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي، اليوم الثلاثاء، هجوما على موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز والداعم لإسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى خلال 11 يوما.

وعبّرت دالي بالجلسة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، عن غضبها وغضب بلدها أيرلندا من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النائبة "انخرطت في السياسة لمدة 40 عاما، لكنني لم أر قط شيئا مثل ما يحدث في غزة على مرأى ومسمع من العالم. 10 أيام من الغارات الجوية المتواصلة. واحد من كل 1000 شخص يقتل على يد الحكومة الإسرائيلية".

How dare @vonderleyen declare "Europe stands with Israel"? She does not speak for me. She does not speak for Ireland. She does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace, international law and justice for the people of #Palestine. It's time for her to go. pic.twitter.com/odyvwluPPh — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 17, 2023

وأضافت "حصار متواصل. لم يتبق سوى 24 ساعة فقط وينفد الوقود والكهرباء والمياه. عقاب جماعي يحدث للأبرياء. كل شيء يحدث غير قانوني. هذه كلها جرائم حرب".

وتابعت "وعندما كان على الاتحاد الأوروبي أن يدعو إلى وقف إطلاق النار احتراما للقانون الدولي. وحماية المدنيين وصلت أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية) إلى تل أبيب لالتقاط صورة للتحضير للإبادة الجماعية، وقالت إن أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل الآن وفي الأيام المقبلة".

Too little too late from @JosepBorrellF, but correct & necessary. When EU should be going all out to stop Israel atrocities, it's firefighting @vonderleyen's extremism instead. Photo-opping her way through a genocide. She does not speak for us. Blood on her hands. She has to go. https://t.co/RSBcn3UkpJ pic.twitter.com/39s2X2AtOM — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 14, 2023

وأردفت "كيف تجرأت. ليس لديها أي سلطة في الشؤون الخارجية (للاتحاد الأوروبي). هي لا تتحدث نيابة عني. هي لا تتحدث باسم أيرلندا ولا تتحدث باسم مواطني أوروبا. نحن نقف من أجل السلام. نحن نقف من أجل العدالة لشعب فلسطين ومن أجل التمسك بالقانون الدولي".

وختمت كلمتها بالقول "لقد مضى وقت طويل على وجود هذه المرأة (أورسولا فون دير لاين) على الساحة وحان وقت رحيلها، ولتقم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق معها".

ومنذ بداية الحرب على غزة أعلنت دالي تضامنها الكامل مع أهل القطاع وشاركت في مظاهرات تضامنية، وقالت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، "مظاهرة قوية اليوم في بروكسل. تقف الطبقة العاملة في بلجيكا ضد القمع الاستعماري ومن أجل تحرير فلسطين. لقد أساء الناس في السلطة ذلك. نحن نبني عالما أفضل".

Powerful demonstration today in #SaintGilles our commune in Brussels. The working class of Belgium stands against colonial oppression & for liberation of Palestine. The people in power have abused it. We're building a better world. #FreePalestine #LongLiveGaza #StopGazaGenocide pic.twitter.com/eGKnYCVyWT — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 15, 2023

كما طالبت من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تنكيس العلم الإسرائيلي من أعلى مبنى البرلمان، وقالت في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين "بعد أيام من أعمال العنف الإسرائيلية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين العزل، وبينما كنا في طريقنا إلى ستراسبورغ لحضور جلسة عامة، لا يزال علم إسرائيل يرفرف على مبنى برلماننا في بروكسل، مما يجلب العار لنا جميعا. الرئيس ميتسولا، أنزلي هذا العلم!".

After days of genocidal Israeli violence against defenceless Palestinians, as we make our way to Strasbourg for a plenary, the flag of Israel still flies on our Parliament building in Brussels, bringing disgrace on all of us. President Metsola, take this flag down! @EP_President pic.twitter.com/TkmcXYOJWp — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 16, 2023

وحذرت دالي من خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة قائلة "تعتقد إسرائيل أنها حصلت على إذن من الاتحاد الأوروبي للقيام بتطهير عرقي لمليون إنسان في شمال غزة. وهي تستعد الآن للقيام بذلك. المسؤولون يسيئون استخدام أدوارهم، ويعلنون بشكل غير قانوني دعمنا غير المشروط. هذه أزمة دستورية".

Israel believes it has permission from the EU to ethnically cleanse a million human beings from the north of Gaza. It's now preparing to do so. Why? Because @EPP officials are abusing their roles, illegitimately declaring our unqualified support. This is a constitutional crisis https://t.co/4uJAoOGH5H — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 13, 2023

وفي منشور جديد اليوم الثلاثاء، أشادت دالي برسالة لأسطورة مانشستر يونايتد الفرنسي إريك كانتونا نشرها على منصة إنستغرام وأعلن فيها دعمه لفلسطين وعلقت عليها قائلة "إيريك كانتونا ليس مجرد لاعب كرة قدم عظيم. في الوقت الذي يحظر فيه التضامن مع فلسطين، أصبحت الأصوات المطالبة بالعدالة أكثر أهمية".

Statement from Eric Cantona posted on Instagram. Not just a great footballer. 👑 At a time when civil rights and liberties are being eroded in #France and solidarity with #Palestine is being banned, voices for justice are all the more important! #FreePalestine #FreeGaza 🇵🇸 pic.twitter.com/8QTf2JXXKZ — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 17, 2023

وسبق أن طالبت دالي حكومتها في أيرلندا في رسالة خطية بـ"التدخل في الفوضى المطلقة التي خلقها الاتحاد الأوروبي من أجل تجنب المزيد من الكارثة في غزة".

My and @wallacemick's letter earlier today to Tánaiste @MichealMartinTD and Taoiseach @LeoVaradkar, calling on the Irish government to intervene in the utter mess the EU has created in order to avert further catastrophe in Gaza. https://t.co/ECI3N83WYA pic.twitter.com/4wGzGBHESk — Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 13, 2023

وفي يونيو/حزيران الماضي هاجمت دالي، الاتحاد الأوروبي على خلفية دعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة دالي أثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي: "على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (مايو/أيار الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص".

وأضافت النائبة دالي: "يقف الاتحاد الأوروبي متفرجًا بينما يحدث هذا، ويصف إسرائيل بالدولة الصديقة. نحن نبني المنازل والمدارس في الضفة الغربية، ثم يأتي الإسرائيليون ويدمرونها".

وكلير دالي من مواليد دبلن 11 أبريل/نيسان 1968 وهي عضوة بمجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي ممثلة عن كتلة "مستقلون من أجل التغيير" بأيرلندا.