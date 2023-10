"لا تغفروا ما يحدث لغزة".. زعيم حزب العمال البريطاني السابق يخطب أمام الحشود

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجيرمي كوربن عضو البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال المعارض يدلي فيه بخطاب تضامن مع الشعب الفلسطيني ويندد بالحرب على غزة.

وظهر كوربن وهو يلقي خطابا أول أمس الأحد طالب فيه بإنهاء الاحتلال والقصف على غزة وتحقيق سلام عادل ومستقر، مشددا على أن حرمان أناس أبرياء من حقوق الحياة الأساسية كالماء والكهرباء هو أمر لا أخلاقي، فضلا عن كونه غير قانوني.

وجاء في كلمته "أقول لكل قائد سياسي في هذه الدولة: لا تتغاضَ عن جرائم الحرب وعن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وإذا كنت تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان فإن عليك ألا تغفر ما يحدث الآن في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

The collective punishment of the Palestinian people is a war crime.

We will carry on demonstrating as long as it takes to stop the bombardment of Gaza, to end the occupation, and to bring about a just and lasting peace. pic.twitter.com/CIam4wTsd1

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 15, 2023