وصل "الجنرال" مايكل إريك كوريلا، المشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، -اليوم الثلاثاء- إلى تل أبيب، في زيارة للقاء القيادة العسكرية الإسرائيلية، تأتي في ظل المواجهات المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، التي تدخل يومها الـ11.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ورويترز عن كوريلا، أن هذه الزيارة أملا في التأكد وضمان حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه، ضمن "دفاع إسرائيل عن نفسها"، على حد قوله، مع التركيز على تجنب توسيع الصراع، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا متصاعدة ضد المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتعدّ زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، الأحدث لمسؤول أميركي كبير إلى إسرائيل، قبل التوغل البري المحتمل للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أن الزيارة تأتي قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، ضمن جولات "إظهار الدعم" لإسرائيل، التي سبق أن بدأها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس الماضي، بزيارة إلى تل أبيب، وتبعه لاحقا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في زيارات يؤكد خلالها المسؤولون الأميركيون دعم بلادهم المطلق لإسرائيل.





ويترافق ذلك مع استمرار غارات جيش الاحتلال على غزة لليوم الـ11 مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا، مع استمرار عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.