مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة الذي يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا عليه لليوم الـ11 على التوالي.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، و4 ضد القرار وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.