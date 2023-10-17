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مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

Russian Ambassador to the U.N. Vassily Nebenzia talks with a person ahead of a meeting of the United Nations Security Council on the conflict between Israel and Hamas at U.N. headquarters in New York, U.S., October 16, 2023. REUTERS/Andrew Kelly
مندوب روسيا بمجلس الأمن عبر عن أسفه من عدم تمرير مشروع القرار (رويترز)
17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202302:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة الذي يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا عليه لليوم الـ11 على التوالي.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، و4 ضد القرار وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

المصدر : الجزيرة + وكالات