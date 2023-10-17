اليابان: على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا -خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء- إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.

وأوضحت الوزيرة اليابانية أن بلادها -التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة الدول السبع الكبرى- تعتزم تقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة.

في الوقت نفسه، قالت كاميكاوا إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها تستعد لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة مع نظيرها الإيراني.

وكشفت الوزيرة عن وجود 900 مواطن ياباني بإسرائيل والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى آخرين في قطاع غزة لم تكشف عن عددهم، لكنها وصفته بأنه قليل.

ورغم تعبير اليابان عن قلقها تجاه الوضع في غزة، فإنها كانت ضمن 4 دول صوتت ضد مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن الليلة الماضية يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في رفض مشروع القرار، بينما أيدته روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات، وامتنع بقية أعضاء المجلس عن التصويت وهم البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.