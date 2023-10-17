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من غزة.. ناشدوا العالم لحمايتهم من القصف الإسرائيلي فاستشهدوا

صحفي إسرائيلي: أنظمة الطوارئ تستهدف كل من يعارض نتنياهو وحكومته
البحث عن ناجين محاصرين تحت أنقاض مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع (AFP)
17/10/2023

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاق عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يقوم الاحتلال باستهداف أحيائها وخاصة المباني السكنية ومراكز الخدمات وكذلك قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

أهالي غزة حاولوا بإمكاناتهم المحدودة إيصال معاناتهم اليومية جراء القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر كل منهم بحسب قدرته وتخصصه، فالصحفيون بعدساتهم يوثقون القصف المتواصل والدمار الذي يخلفه في مختلف مناطق قطاع غزة.

الأطباء يوجهون رسائلهم المستمرة للمجتمع الدولي عن الوضع الصحي الكارثي في القطاع. النشطاء عبر منصات التواصل يوثقون معاناة الناس في الحصول على أبسط مقومات الحياة. الجميع يسعى لإيصال معاناة أهالي القطاع الذي يتعرض للقصف منذ 11 يوما.

حتى الأطفال في غزة شاركوا في توجيه الرسائل والمناشدات للعالم لإنقاذ طفولتهم من الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء الفتاة الشاعرة "أماني الرقب" كما عرفت نفسها، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، خرجت بفيديو عبر منصات التواصل توجه فيه رسالة إلى العالم المتحضر باعتبارها من أطفال فلسطين، وطالبت العالم بإنقاذها وأطفال فلسطين وحمايتهم من الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

ولكن على ما يبدو أن مناشدة أماني لم تنجها من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أعلنت صفحة تجمع عائلة الرقب عن استشهادها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بني سهيلا في غزة.

 

 

خبر استشهاد أماني شهد الكثير من التفاعلات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وخاصة الأطفال.

المغردون قالوا إن أماني طالبت المجتمع الدولي بحمايتها ولكن "لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي".

وعلق روّاد العالم الافتراضي على خبر استشهاد الفتاة أماني بالقول:

أماني لم تكن الأولى فمنذ أيام أعلنت حسابات فلسطينية عن استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. نسمان كان يوثق الوضع الكارثي في قطاع غزة، كما وجه عدة رسائل إلى أهالي فلسطين والعالم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى سلط فيها الضوء على الغارات الإسرائيلية المتواصلة ليلا ونهارا على القطاع  وتدمير مناطق بأكملها.

القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بدورها وزارة الصحة في غزة قالت عبر صفحتها على الفيسبوك إنه في الوقت الذي ينام فيه أطفال العالم آمنين في بيوتهم تفجع الهجمات الإسرائيلية أطفال غزة بهجمات غادرة على منازلهم.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي