من غزة.. ناشدوا العالم لحمايتهم من القصف الإسرائيلي فاستشهدوا

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاق عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يقوم الاحتلال باستهداف أحيائها وخاصة المباني السكنية ومراكز الخدمات وكذلك قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

أهالي غزة حاولوا بإمكاناتهم المحدودة إيصال معاناتهم اليومية جراء القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر كل منهم بحسب قدرته وتخصصه، فالصحفيون بعدساتهم يوثقون القصف المتواصل والدمار الذي يخلفه في مختلف مناطق قطاع غزة.

الأطباء يوجهون رسائلهم المستمرة للمجتمع الدولي عن الوضع الصحي الكارثي في القطاع. النشطاء عبر منصات التواصل يوثقون معاناة الناس في الحصول على أبسط مقومات الحياة. الجميع يسعى لإيصال معاناة أهالي القطاع الذي يتعرض للقصف منذ 11 يوما.

حتى الأطفال في غزة شاركوا في توجيه الرسائل والمناشدات للعالم لإنقاذ طفولتهم من الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء الفتاة الشاعرة "أماني الرقب" كما عرفت نفسها، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، خرجت بفيديو عبر منصات التواصل توجه فيه رسالة إلى العالم المتحضر باعتبارها من أطفال فلسطين، وطالبت العالم بإنقاذها وأطفال فلسطين وحمايتهم من الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن على ما يبدو أن مناشدة أماني لم تنجها من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أعلنت صفحة تجمع عائلة الرقب عن استشهادها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بني سهيلا في غزة.

خبر استشهاد أماني شهد الكثير من التفاعلات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وخاصة الأطفال.

المغردون قالوا إن أماني طالبت المجتمع الدولي بحمايتها ولكن "لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي".

وعلق روّاد العالم الافتراضي على خبر استشهاد الفتاة أماني بالقول:

: " هذه الشاعرة الصغيرة الطفلة اماني الرقب ابنة الـ ١٥ عاماً نشرت هذه الرسالة لتوجهها للعالم بسبب القصف المتواصل على #غزة لحمايتها وحماية اطفال فلسطين ولكن وللاسف ارتقت الطفلة اماني بقصف اسرائيلي على منزل عائلتها ولم تجد الحماية" . pic.twitter.com/pyDqJs9vsS — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) October 16, 2023

لا يمكننا السكوت أمام ما نراه من جرائم تحصل بأطفال غزّة! إنّهم أطفال، ليسوا أضرارًا جانبيّة بل هم أطفال ..! 💔 — zynb Sk 🎙️| Safe Palestine 🇵🇸 (@ZeinabSk21) October 17, 2023

أماني لم تكن الأولى فمنذ أيام أعلنت حسابات فلسطينية عن استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. نسمان كان يوثق الوضع الكارثي في قطاع غزة، كما وجه عدة رسائل إلى أهالي فلسطين والعالم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى سلط فيها الضوء على الغارات الإسرائيلية المتواصلة ليلا ونهارا على القطاع وتدمير مناطق بأكملها.

والله لن نريكم منا لا خوفا ولا فزعا .

لن نركع الا لله . pic.twitter.com/7OlvyE4Eck — علي نسمان (@AliNassman) October 12, 2023

القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بدورها وزارة الصحة في غزة قالت عبر صفحتها على الفيسبوك إنه في الوقت الذي ينام فيه أطفال العالم آمنين في بيوتهم تفجع الهجمات الإسرائيلية أطفال غزة بهجمات غادرة على منازلهم.