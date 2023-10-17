حماس تشيد بطرد كولومبيا السفير الإسرائيلي

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بطرد كولومبيا السفير الإسرائيلي من أراضيها، في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لأكثر من أسبوع، واستمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

ودعت حركة حماس في بيان -أمس الاثنين- الدول الأخرى إلى "اتخاذ خطوات مماثلة رفضا للإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال"، كما وجّهت شكرها لكل المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن تلك "المواقف الدولية المؤيدة لشعبنا ومقاومته ضد العدوان تؤكد عدالة قضيتنا".

كما عبّر عضو قيادة الحركة في الخارج هشام قاسم، عن شكرهم للمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للضغوط الإسرائيلية، خاصة رؤساء كولومبيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا والرئيس البوليفي السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا طلب –أمس الاثنين- من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار ومغادرة البلاد، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ووصف ليفا عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان -ردا على بيترو- بأنها "وقاحة مجنونة"، في حين شبّه الرئيس الكولومبي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات -الأحد الماضي-، باستدعاء سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل مارغريتا مانياريز، على خلفية تصريحات بيترو التي وصفها بـ "العدائية والمعادية للسامية".

وأول أمس الأحد، أعلنت إسرائيل -التي تعدّ من أكبر مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة-، وقف تصدير المستلزمات الأمنية للدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، في حين قرر الرئيس الكولومبي تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، داعيا إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التطورات الإسرائيلية الفلسطينية.





وفي منشور له على منصة "إكس" أكد بيترو أن بلاده قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

ولليوم الـ11 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة مع استمرار عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني.