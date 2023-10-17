تصاعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل ولبنان ينقل جزءا من طائراته لمطار إسطنبول

تصاعدت حدة الهجمات الصاروخية والقصف المدفعية المتبادل على الحدود بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، وفي حين حذرت الحكومة اللبنانية من اشتعال الجبهة في جنوب البلاد، قررت شركة الخطوط الجوية اللبنانية نقل جزء من طائراتها لمطار إسطنبول.

القدس/بيروت 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) قالت مصادر أمنية في لبنان إن العنف تصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بعد مقتل 5 من عناصر جماعة حزب الله خلال عمليات ضد إسرائيل.

وقال حزب الله إنه استهدف آلية للجيش الإسرائيلي بموقع "المطلة" ودبابة في ثكنة "راميم" قرب الحدود الجنوبية وحقق إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال.

وأكد حزب الله مقتل 5 من مقاتليه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق حدودية جنوب لبنان، كما ألقى قنابل فوسفورية على "سهل مرجعيون-الخيام"، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف أهدافا عديدة في جنوب لبنان، بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل اليوم الثلاثاء 4 حاولوا عبور السياج الحدودي وزرع عبوة ناسفة دون أن يذكر موقع محاولة التسلل بشكل واضح.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استهداف الجيش الاسرائيلي لمنزل داخل بلدة بليدا (جنوب) بقذيفة مدفعية، دون ذكر وقوع إصابات.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا متزايدا منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع عملية طوفان الأقصى وفي ظل غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تحذير لبناني

سياسيا، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يواصل اتصالاته لإعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، وإبعاده قدر المستطاع عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف ميقاتي خلال ترؤسه الاجتماع السابع لـ"هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية"، أن الوحدة اللبنانية أساسية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتقوية الموقف اللبناني من التطورات.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية اللبناني بقوله، إن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان تصب "الزيت على النار"، وتهدد بإشعال الجبهة

وطالب الوزير اللبناني خلال لقائه عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بالمساعدة في تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقال عبد الله بو حبيب إن "البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة"، مطالبا بأن "تتوقف إسرائيل عن القصف، خاصة أن الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

نقل الطائرات

وفي سياق متصل قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إنها ستضع 5 من طائراتها البالغ عددها 24 في تركيا كإجراء احترازي في حالة نشوب صراع.

وقالت وكالة الأناضول أن الشركة اللبنانية أرسلت 5 طائرات من أسطولها، 4 منها من نوع Airbus A321 Neo، وواحدة من طراز Airbus A330، إلى مطار إسطنبول "لأسباب أمنية".

وفي ظل الخوف من تصاعد الأحداث، نصحت دول عدة، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة، رعاياها بتفادي السفر غير الضروري إلى لبنان، على وقع التصعيد العسكري عبر الحدود مع إسرائيل.

كما أعلنت الخطوط الجوية السويسرية وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن وقف رحلاتهما إلى بيروت.