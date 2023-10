أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تحقق مع 6 من صحفييها العرب بعد إشادتهم على منصة "إكس" بعملية طوفان الأقصى التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما تراجعت الهيئة عن وصف أنصار القضية الفلسطينية بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

وأفادت تقارير بريطانية بأن "بي بي سي" أوقفت عن العمل 6 من مراسلي فرعها العربي، بعد أن نشروا موضوعات مؤيدة لحركة حماس، أو وضعوا علامات إعجاب على منشورات تشيد بالحركة، التي تكافح الاحتلال الإسرائيلي.

وقد وصف بعض الصحفيين المعنيين السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأنه صباح الأمل، وسخر آخر من إسرائيل التي بدت حائرة أمام هجمات المقاومة الفلسطينية.

ورغم إزالة هذه المنشورات، تعهدت بي بي سي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الصحفيين العرب، إذا ثبت انتهاكهم "لإرشاداتنا التحريرية"، وتلك المتعلقة "بوسائل التواصل الاجتماعي".

