لويس أوكامبو: قتل المدنيين في غزة يمكن التحقيق فيه كجرائم الحرب

أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن عمليات القتل التي يقترفها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة كافية ليخضع للتحقيق من قبل المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

وقال أوكامبو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "قتل المدنيين في غزة يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن إسرائيل تخطط لقتل الآلاف بحجة إنهاء قادة حركة حماس، مشيرا إلى أن التاريخ يظهر أن القادة يتم استبدال قادة جدد بهم، وأنه لا ينبغي أن يكون رد إسرائيل على ما وصفها بجرائم حماس مذبحة في غزة.

وقال المدعي العام السابق للجنائية الدولية إن المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين ستفاقم الأزمة، وإن تحقيق العدالة هو السبيل للسيطرة على الجرائم، مضيفا أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتسبب في فوضى عالمية.

وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في مارس/آذار 2021 تحقيقات في الجرائم المرتكبة بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.