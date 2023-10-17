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لويس أوكامبو: قتل المدنيين في غزة يمكن التحقيق فيه كجرائم الحرب

Former International Criminal Court (ICC) prosecutor Luis Moreno-Ocampo answers questions during a panel discussion in Basel, Switzerland April 15, 2016. REUTERS/Arnd Wiegmann
أوكامبو قال إن إسرائيل تخطط لقتل الآلاف بحجة إنهاء قادة حركة حماس (رويترز-أرشيف)
17/10/2023

أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن عمليات القتل التي يقترفها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة كافية ليخضع للتحقيق من قبل المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

وقال أوكامبو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "قتل المدنيين في غزة يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن إسرائيل تخطط لقتل الآلاف بحجة إنهاء قادة حركة حماس، مشيرا إلى أن التاريخ يظهر أن القادة يتم استبدال قادة جدد بهم، وأنه لا ينبغي أن يكون رد إسرائيل على ما وصفها بجرائم حماس مذبحة في غزة.

وقال المدعي العام السابق للجنائية الدولية إن المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين ستفاقم الأزمة، وإن تحقيق العدالة هو السبيل للسيطرة على الجرائم، مضيفا أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتسبب في فوضى عالمية.

وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في مارس/آذار 2021 تحقيقات في الجرائم المرتكبة بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة