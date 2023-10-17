الأردن يستضيف قمة رباعية في عمان بحضور بايدن

يستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، يوم غد الأربعاء، كلا من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية اليوم، سوف يعقد الملك عبد الله لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة، حيث ستتركز المباحثات "على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

ويستضيف الملك الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، كما يستضيف قمة رباعية تضم الرؤساء الثلاثة لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

وقد غادر الرئيس الفلسطيني عباس مدينة رام الله بالضفة الغربية متوجها إلى الأردن.

اجتماعات ومباحثات

وقال منير الجاغوب القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس، في تغريدة إن الرئيس الفلسطيني يغادر إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة، ومسؤولين أميركيين كبار تمهيدا للقاء الرئيس الأميركي.

ولفت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج والمستشار مجدي الخالدي يرافقون الرئيس.

ومن المقرر أن يصل بايدن غدا الأربعاء إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤوليها حول الحرب على قطاع غزة، في حين يلتقي بعدد من القادة العرب في وقت لاحق.

ولليوم الـ11 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.