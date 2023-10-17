اجتماع أوروبي طارئ للبحث عن موقف مشترك تجاه أحداث غزة

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئ اليوم الثلاثاء عبر الفيديو في محاولة لتوجيه رسالة متماسكة بشأن المواجهات المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، التي تدخل يومها الـ11.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوروبي قوله" شعرنا بالحاجة الى ترتيب الأمور"، وذلك بعد أسبوع من التجاذب في بروكسل.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى القمة الافتراضية عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينيتش).

في الأيام التي تلت عملية طوفان الأقصى العسكرية غير المسبوقة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الفلسطينية، أشاعت المفوضية الأوروبية أجواء ارتباك بشأن المساعدة للفلسطينيين، والتي يُعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة الرئيسية التي تقدمها.

وأعلن المفوض المجري أوليفر فارهيلي تعليق المدفوعات ما أثار احتجاجات في بعض العواصم، قبل أن تصحح السلطة التنفيذية الأوروبية الوضع بإعلانها عن "إعادة نظر طارئة" للمساعدة المخصصة للتنمية جارية، مشيرة إلى أن المساعدة الإنسانية غير معنية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت مضاعفة هذه المساعدات الإنسانية ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليون يورو (79.11 مليون دولار).

رسالة وامتعاض

لكن في اليوم السابق، تسببت الرسالة التي وجهتها فون دير لايين خلال زيارة إلى إسرائيل بامتعاض لدى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وكانت فون دير لايين، قد دافعت أمام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لكن دون أن تضيف بأن هذا الرد يجب أن يتطابق مع القانون الإنساني والدولي، وهو ما شدد عليه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام اجتماع وزراء الخارجية.

وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو السبت "لا أفهم ما علاقة رئيسة المفوضية بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي هي ليست مكلفة بها".

من جهته دافع الناطق باسم المفوضية إريك مامر عن حق أورسولا فون دير لايين في "السفر الى حيث تشاء" قائلا "لا أتذكر أن أحدا انتقد الرئيسة حين توجهت إلى أوكرانيا بعد بدء الحرب".

وقد أدى الجدل إلى الدعوة إلى قمة أوروبية طارئة عبر الفيديو.

وقال دبلوماسي "يجب أن نحاول إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بحيث تركز المحادثات على الوضع، وليس على الطريقة التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي"، وأقر في الوقت نفسه بوجود حلقة "إشكالية".





تعليق ورسائل

من جهته قال فيتوريو إنفانتي من منظمة أوكسفام غير الحكومية التي اضطرت لتعليق عملها في غزة إثر دعوة إسرائيل السكان الى إخلاء منازلهم إن "الوقت ليس مناسبا للرسائل المتناقضة، ما نحن بحاجة إليه هو قيادة معنوية حاسمة تركز على السلام، مع كل دقيقة تمر، يدفع المدنيون ثمنا باهظا".

يشار إلى أنه تم اعتماد إعلان مشترك الأحد لتحديد موقف الدول ال27 قبل الاجتماع والتي "تصر بشدة على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني والدولي في مواجهة الهجمات العنيفة والعشوائية" التي تشنها حماس.

وأكدوا أيضا أهمية تقديم مساعدة إنسانية بشكل طارئ وأبدوا "استعدادهم لمواصلة دعم المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة مع ضمان عدم تعرض هذه المساعدة لإساءة الاستخدام من قبل من وصفوها بمنظمات إرهابية.