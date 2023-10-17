إدانات واسعة لمجزرة المستشفى المعمداني ودعوات فلسطينية لمواجهة الاحتلال بالضفة

أدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة، وفي حين أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام دعت الفصائل الفلسطينة في الضفة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام، مؤكدا أن قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس عباس ألغى اجتماعه المقرر مع الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الأربعاء في الأردن.

كما قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد

اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء بعد الضربة الجوية الإسرائيلية لمستشفى في غزة.

بدورها، دعت الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية المواطنين للخروج إلى مراكز المدن ونقاط التماس مع قوات الاحتل للتنديد بـ"المجزرة الإسرائيلية" بالمستشفى المعمداني في غزة.

وحمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أميركا المسؤولية عن هجوم المستشفى بسبب ما توفره من غطاء للعدوان الإسرائيلي.

من جانبه، طالب رئيس حماس في الخارج خالد مشعل بالتحرك المباشر وإظهار الغضب والتظاهر أمام السفارات الإسرائيلية حول العالم احتجاجا على استهداف مستشفى غزة.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن معلوماته الاستخبارية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من داخل القطاع.

إدانات واسعة

وأدانت دولة قطر بقوة الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى في غزة، ووصفته بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنعية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية -مساء الثلاثاء- القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.

وفي لبنان قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بغزة بفعل "الإجرام الإسرائيلي" والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق، فإلى متى؟"

كما أدانت سلطنة عمان استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة واعتبرته "جريمة من جرائم الحرب والإبادة".

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

وعلق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قائلا "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف مستشفى المعمداني جريمة وحشية فاقت كل الحدود.

جريمة وحشية

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال، عبر حسابه على منصة إكس، إن قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "هجوم إسرائيل الخسيس على مستشفى في غزة جريمة حرب همجية".

كما أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.

كما أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة.

بدورها، دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بدورها، أدانت الخارجية الباكستانية بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، واعتبرته أمرا غير إنساني ولا يمكن تبريره.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الكندي أن الأخبار الواردة عن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني كارثية، قائلا إنه "أمر فظيع وغير مقبول".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي، ويظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين "ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك".