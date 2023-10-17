أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع في غزة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا -اليوم الثلاثاء- من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ناقشا خلاله عددا من المستجدات خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك أكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار خلال اتصالين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن الاتصالين تناولا "الصراع الحالي في غزة"، وأن سوناك شكر أمير قطر "على دوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية.. واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".