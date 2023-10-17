أبرز تطورات اليوم الـ11 من طوفان الأقصى
17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202311:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)
شهد اليوم الـ11 من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري، العديد من التطورات الميدانية والسياسية، فاختتمت قوات الاحتلال هذا اليوم بمجزرة في مستشفى المعمداني بغزة راح ضحيتها 500 شهيد على الأقل.
وإلى جانب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي أوقعت العشرات بين شهيد وجريح خلال اليوم الـ11، يواصل الغرب التعبير عن دعمهم لإسرائيل سواء عبر الزيارات أو الوعود بتقديم الدعم العسكري والمعنوي.
وهذه أبرز التطورات من مواقف وأحداث جرت في اليوم الـ11 لطوفان الأقصى:
- أسوشيتد برس: عباس يلغي اجتماعه المقرر مع بايدن غدا في عمّان
- هنية: مجزرة المستشفى المعمداني تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية التي مُني بها
- بعد مجزرة المستشفى المعمداني.. عباس يعلن الحداد ومشعل يطالب بالتحرك.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: كنا قد أنذرنا بإخلاء مستشفى المعمداني و5 مستشفيات أخرى.
- 500 شهيد في قصف إسرائيلي على المستشفى المعمداني بغزة.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: سندمر حزب الله إذا ارتكب أي خطأ. مراسلة الجزيرة: جيش الاحتلال يرفع عدد قتلاه إلى 302 ضابط وجندي.
- المستشار الألماني: نحذر من تدخل أي جهات خارجية في النزاع.
- الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة.
- الداخلية الفلسطينية بغزة: 14 شهيدا بعد قصف منزل هنية.
- مارتن غريفيث: التهجير القسري بغزة بدأ بالفعل بنزوح أكثر من مليون نسمة.
- مراسل الجزيرة: مقتل 3 عناصر من حزب الله في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
- رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: يجب إخلاء شمال قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
- استشهاد قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.
- رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي: أتحمل المسؤولية عن فشل الإنذار المبكر لهجوم حماس.
- الشرطة الإسرائيلية تكذب خبر إعلان سديروت منطقة عسكرية مغلقة.
- الأردن يستضيف قمة رباعية بمشاركة قادة أميركا ومصر وفلسطين.
- استعدادات لنشر ألفي جندي أميركي بسبب التوتر بالشرق الأوسط.
- وزير الخارجية التركي: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى.
- وزير خارجية لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب قد تؤدي لوضع يصعب احتواؤه.
- الجيش الإسرائيلي: وضع غزة بعد الحرب سيكون "قضية عالمية".
- الصحة الإسرائيلية توعز للمستشفيات بتخزين كميات من الغذاء والأدوية.
- القسام: قصفنا حشودا إسرائيلية بقاعدة تسيلم العسكرية.
- الهلال الأحمر المصري: بدء تحرك شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة باتجاه معبر رفح.
- مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة.
- بوتين يعرض الوساطة ونتنياهو يؤكد استمرار الحرب في غزة.
- الصليب الأحمر بغزة: تكدس للجثث والخطر يحدق بالمنظومة الصحية.
المصدر : الجزيرة