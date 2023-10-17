أبرز تطورات اليوم الـ11 من طوفان الأقصى

شهد اليوم الـ11 من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري، العديد من التطورات الميدانية والسياسية، فاختتمت قوات الاحتلال هذا اليوم بمجزرة في مستشفى المعمداني بغزة راح ضحيتها 500 شهيد على الأقل.

وإلى جانب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي أوقعت العشرات بين شهيد وجريح خلال اليوم الـ11، يواصل الغرب التعبير عن دعمهم لإسرائيل سواء عبر الزيارات أو الوعود بتقديم الدعم العسكري والمعنوي.

وهذه أبرز التطورات من مواقف وأحداث جرت في اليوم الـ11 لطوفان الأقصى: