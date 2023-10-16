7 شهداء من الدفاع المدني في غزة وانتهاكات الاحتلال تتصاعد

قال مراسل الجزيرة إن 7 من فرق الدفاع المدني استشهدوا في تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 17 حالة انتهاك اُرتكبت بحق عناصره الطبية منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد المراسل باستشهاد 3 من أفراد الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا للدفاع المدني شرق غزة.

كما أفاد باستشهاد 4 آخرين من الدفاع المدني خلال قصف إسرائيلي استهدف مقرا ثانيا للدفاع المدني في حي تل الهوى جنوب غرب غزة، ليرتفع عدد شهداء المقريْن إلى 7.

ووصف متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الاستهداف المباشر لمقر الدفاع المدني في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه جريمة حرب.

واعتبر أن الاحتلال يضرب من جديد بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وجدد المتحدث مناشدته الدول العربية تقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى أن المناشدات السابقة لم تلق آذاناً صاغية، حسب تعبيره.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، لا تزال المستشفيات في غزة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى والشهداء من المدنيين بينهم أطفال.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مستشفيات في القطاع أن أعداد الجرحى فاقت سعتها الاستيعابية، وأن الأطباء دخلوا في مرحلة المفاضلة بين الجرحى للتعامل معهم حسب الأولويات، بهدف الحفاظ على حياة أكبر عدد من المواطنين.

وفي شأن متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين عن 17 حالة انتهاك اُرتكبت بحق فرقه الطبية منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد الهلال الأحمر في بيان استشهاد 4 مسعفين وإصابة 5 آخرين جراء القصف الإسرائيلي. كما تعرضت 8 سيارات إسعاف لأضرار مختلفة، ولحقت أضرار جسيمة بمقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ.

وطالب الهلال الأحمر السبت الماضي بـ"ضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولليوم العاشر على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لعملية برية واسعة في غزة بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة حاملتي طائرات مقاتلة للمنطقة لدعم إسرائيل وتحذير أطراف أخرى من الانخراط في الصراع.