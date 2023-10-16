شهيد جديد بالضفة والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية الليلة الماضية. وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء بالضفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 57 شهيدا والمصابين إلى 1400 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، مما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو".

وأضافت الوكالة أن دامو أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

وكانت قوات الاحتلال نفذت -مساء أمس الأحد- حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت العشرات، بينهم صحفيون، في نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا في الضفة الغربية.

وفي الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة خلة طه غرب دورا جنوب الخليل، واعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم بعد، وفق مصادر محلية.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت القوات 12 مواطنا، بينهم سيدة عجوز ثمانينية ونجلها وفتاة من مدينة القدس وأحياء وادي الجوز ووادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلدة العيسوية وبلدة الطور شرق القدس.