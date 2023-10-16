شهيدان بالضفة والاحتلال يشن أوسع حملة اعتقالات منذ سنوات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -اليوم الاثنين- استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية الليلة الماضية. كما اعتقلت 70 فلسطينيا، مما يرفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 540 شخصا.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد شاب فلسطيني في مخيم عقبة فجر اليوم الاثنين، والثاني استشهد صباحا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرقبة منذ الجمعة الماضي. وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" إلى 85 شهيدا والمصابين إلى 1400 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى استشهاد الأسير المحرر معين دامو".

وأضافت الوكالة أن دامو أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

وفي الوقت ذاته، قال نادي الأسير الفلسطيني -اليوم الاثنين- إن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينيا من مدن وبلدات الضفة الغربية، منها القدس الشرقية بين ليلة الأحد وفجر الاثنين، مما يرفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 540 شخصا. وبحسب البيان فإن حملات الاعتقال في الضفة هي الأعلى منذ سنوات.

تركزت في محافظتي الخليل والقدس، إضافة إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة والتي لم تعرف أعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، ولا هوياتهم.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.