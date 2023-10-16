أخبار|الكويت

مذيعة كويتية تحوّل النشرة الجوية إلى دعم للقضية الفلسطينية وغزة

Mariam Al-Qabandi
المذيعة مريم القبندي (مواقع التواصل)
16/10/2023

مع دخول الحرب في غزة يومها التاسع منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تستمر المظاهرات الداعمة لأهالي القطاع في عدة مدن عربية وإسلامية وحتى عالمية.

ولكن هناك من قرر دعم القضية بطريقة مختلفة، مريم القبندي تعمل مذيعة للنشرة الجوية في التلفزيون الرسمي الكويت، وكان لها كثير من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ومع بدء إعلان كتائب القسام عن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت القبندي في نشرة الأحوال الجوية على التلفزيون الكويتي وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية التي تحمل علم فلسطين والتي كُتب عليها "نحن قادمون".

Mariam Al-Qabandi
المذيعة مريم القبندي (مواقع التواصل)

وتستمر مريم في دعمها أهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية، فأمس الأحد خرجت القبندي بنشرة جوية مختلفة وخارجة عن المألوف، إذ كانت النشرة كلها لتقديم الدعم والتضامن والدعاء لأهالي غزة.

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شهد مقطع الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الكويتية والعربية، وأشاد رواد شبكات التواصل بإبداع القبندي في نشرتها الجوية التي ربطتها بإسقاطات ذكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلنتابع كيف علق الجمهور على نشرة القبندي الجوية:

 

 

وقد تواصل موقع الجزيرة نت مع مذيعة نشرة الأحوال الجوية في التلفزيون الكويتي مريم القبندي، وسألناها من أين جاءتها الفكرة، فأجابت:

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي