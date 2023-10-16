مذيعة كويتية تحوّل النشرة الجوية إلى دعم للقضية الفلسطينية وغزة

مع دخول الحرب في غزة يومها التاسع منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تستمر المظاهرات الداعمة لأهالي القطاع في عدة مدن عربية وإسلامية وحتى عالمية.

ولكن هناك من قرر دعم القضية بطريقة مختلفة، مريم القبندي تعمل مذيعة للنشرة الجوية في التلفزيون الرسمي الكويت، وكان لها كثير من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ومع بدء إعلان كتائب القسام عن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت القبندي في نشرة الأحوال الجوية على التلفزيون الكويتي وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية التي تحمل علم فلسطين والتي كُتب عليها "نحن قادمون".

وتستمر مريم في دعمها أهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية، فأمس الأحد خرجت القبندي بنشرة جوية مختلفة وخارجة عن المألوف، إذ كانت النشرة كلها لتقديم الدعم والتضامن والدعاء لأهالي غزة.

شهد مقطع الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الكويتية والعربية، وأشاد رواد شبكات التواصل بإبداع القبندي في نشرتها الجوية التي ربطتها بإسقاطات ذكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلنتابع كيف علق الجمهور على نشرة القبندي الجوية:

عندما تحمل همّ قضية ، فستوظف كل منبر متاح لدعمها ومناصرتها .

مذيعة الأحوال الجوية في تلفزيون الكويت #مريم_القبندي نموذج .#طوفان_الأقصى #غزة #فلسطين pic.twitter.com/92icEMK20r — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) October 15, 2023

@marayem84 شكرا جزيلا لك على هذه النشرة المميزة المعطرة بنسمات الحب العربي الفلسطيني. ❤️🤍🖤💚 — Shams Fawki شمس الشامي (@shfawki) October 15, 2023

عندما تستخدم الاعلام بالاتجاه الصحيح شكرا لكم https://t.co/d0QMHFah7E — عبدالله محمد الريس (@abdullah_alrays) October 14, 2023

وقد تواصل موقع الجزيرة نت مع مذيعة نشرة الأحوال الجوية في التلفزيون الكويتي مريم القبندي، وسألناها من أين جاءتها الفكرة، فأجابت: