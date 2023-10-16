مذيعة كويتية تحوّل النشرة الجوية إلى دعم للقضية الفلسطينية وغزة

مع دخول الحرب في غزة يومها العاشر منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تستمر المظاهرات الداعمة لأهالي القطاع في عدة مدن عربية وإسلامية وحتى عالمية. ولكن هناك من قرر دعم القضية بطريقة مختلفة.

مريم القبندي، التي تعمل مذيعة للنشرة الجوية في التلفزيون الرسمي الكويت، كان لها كثير من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ومع بدء إعلان كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت القبندي في نشرة الأحوال الجوية على التلفزيون الكويتي متوشحة بالكوفية الفلسطينية المرسوم عليها علم فلسطين والتي كُتب عليها "نحن قادمون".

مريم مستمرة في دعمها أهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية، إذ أطلت السبت الماضي بعرض نشرة جوية مختلفة وخارجة عن المألوف، إذ كانت النشرة كلها لتقديم الدعم والتضامن والدعاء لأهالي غزة.

ولقيت النشرة التي قدمتها القبندي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الكويتية والعربية.

وتواصل موقع الجزيرة نت مع مذيعة نشرة الأحوال الجوية في التلفزيون الكويتي مريم القبندي، وسألها من أين جاءتها الفكرة بدمج النشرة الجوية بالأحداث التي تجري في غزة، خاصة أن نشرة الأحوال الجوية هي نشرة خفيفة بعيدة كل البعد عن السياسة فأجابت:





وكانت مريم بدأت مقدمة نشرتها بالقول "أجواؤنا ما زالت حارة مثل الأحداث الفلسطينية، ومعدل درجاتها ثابت كصمود المقاومة في غزة، ورطبة كرطوبة ألسنتنا التي تلهج بالدعاء لأهلنا في فلسطين، والرياح عكس موقفنا من القضية الفلسطينية فهي خفيفة ومتقلبة الاتجاه".

الإسقاطات التي ربطتها القبندي بالعدوان الإسرائيلي على قطاع عزة وصمود الشعب الفلسطيني في نشرتها الجوية، حظيت بكثير من الإشادات من رواد العالم الافتراضي في الكويت، خاصة أن القبندي وظفت إمكاناتها لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، فلنتابع كيف علق الجمهور على نشرة القبندي الجوية:

عندما تحمل همّ قضية ، فستوظف كل منبر متاح لدعمها ومناصرتها .

مذيعة الأحوال الجوية في تلفزيون الكويت #مريم_القبندي نموذج .#طوفان_الأقصى #غزة #فلسطين pic.twitter.com/92icEMK20r — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) October 15, 2023

@marayem84 شكرا جزيلا لك على هذه النشرة المميزة المعطرة بنسمات الحب العربي الفلسطيني. ❤️🤍🖤💚 — Shams Fawki شمس الشامي (@shfawki) October 15, 2023

عندما تستخدم الاعلام بالاتجاه الصحيح شكرا لكم https://t.co/d0QMHFah7E — عبدالله محمد الريس (@abdullah_alrays) October 14, 2023

ونشرت مريم صورتها عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) مع مجموعة من "رابطة شباب لأجل القدس" في الكويت وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعلقت عليها بالقول "لأنهم منا وفينا، ولأن الظلم الواقع عليهم ما نرضى فيه، ولأن نصرتهم واجبة والاحتلال لازم يزال.. فأقولها بصوت واحد: الكويت كلها معكم".