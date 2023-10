قطر تعلن نجاح وساطتها للم شمل أطفال أوكرانيين بعائلاتهم

أعلنت دولة قطر عن نجاح عملية لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، وأنها تعدّها بداية مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية بعائلاتهم.

وأشارت الخارجية القطرية -في بيان لها اليوم الاثنين- إلى أنها سهلت استضافة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم في مقر سفارة قطر في موسكو هذا الأسبوع، ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم النهائية، لضمان سلامتهم وراحتهم والتأكد من احتياجاتهم.

وأعربت الوزارة عن تقدير الدوحة الكامل لحكومتي أوكرانيا وروسيا على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتقديم الرعاية الملائمة لهم طوال هذه العملية وقبلها.

كما عبرت الخارجية القطرية عن الدعم التام للجهود التي تبذلها كييف وموسكو لحماية حقوق ورفاه الأطفال المتأثرين بهذه الأزمة المستمرة، مشددة على التزامها بتيسير لم شمل الأطفال بعائلاتهم بطريقة آمنة وسريعة من جميع الجوانب.

وأكدت أيضا أن نجاح هذه العملية يعكس موثوقية قطر دولياً لدى مختلف الأطراف والتزامها الدائم بتعزيز السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، واستعدادها للقيام بدور بناء وفاعل في مختلف الأزمات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم.

وعبرت وزيرة الدولة القطرية لشؤون التعاون الدولي لولوة الخاطر عن امتنان بلادها لروسيا وأوكرانيا لالتزامهما بلم الشمل الناجح للأطفال الأوكرانيين مع أسرهم، مشيرة إلى أن قطر ستواصل جهود الوساطة في هذا السياق وغيره، بما يتماشى مع مبادئها تجاه حل النزاعات وصنع السلام.

We express our gratitude to #Russia & #Ukraine for their commitment to the successful reunification of Ukrainian kids with their families. #Qatar will continue its mediation efforts in this context & others, in line with its principles towards conflict resolution & peace-making. pic.twitter.com/9BTI1fvqmH

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) October 16, 2023