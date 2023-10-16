زلزال جديد يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 35 على الأقل، وفق رويترز.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأشار المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إلى أن هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجات ضربت المنطقة بعد 20 دقيقة شمالي الولاية على بعد 27 كيلومترا من مركز المدينة.

وتسبب زلزال كبير آخر وقع في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة هرات في حالة من الذعر بين السكان، وخلّف قتيلا على الأقل ومئات الجرحى.

ويبلغ عدد سكان ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران نحو 1.9 مليون نسمة، وتعاني مجتمعاتها الريفية جفافا مستمرا منذ سنوات.

وضربت زلازل عدة منطقة غرب أفغانستان في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل قرابة ألف شخص وإصابة نحو ألفين، فضلا عن تدمير قرى بأكملها في البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من 25 عاما.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الأربعاء الماضي بأن أكثر من 90% من القتلى في سلسلة الزلازل التي ضربت غرب أفغانستان هم من النساء والأطفال.

وفي يونيو/حزيران 2022 أدى زلزال بقوة 5.9 درجات إلى سقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد عشرات الآلاف في ولاية بكتيكا الفقيرة (جنوب شرق).