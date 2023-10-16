شاهد.. مستوطنة تفضح زيف الرواية الإسرائيلية عن المقاومة

فضحت مستوطنة زيف المزاعم الإسرائيلية عن قيام كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتعذيب الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأكدت أنها تلقت معاملة "بمنتهى الإنسانية" وأنه لم يمارس العنف ضدها.

وردا على سؤال مذيع إسرائيلي إن كان عناصر المقاومة "اعتدوا عليها" قالت المستوطنة التي قامت حماس بأسرها ثم أفرجت عنها "عاملونا بمنتهى الإنسانية" وأضافت "كانوا يحاولون تهدئتنا، وإعطاءنا المياه لتخفيف الضغط عنا".

وأكدت المستوطنة أنه بعد الإفراج عنها، شاهدت الجنود الإسرائيليين يلقون قنبلة على البيت الذي يوجد فيه المقاومون والأسرى، وقتل الجميع من قبل قوات الاحتلال، بحسب المستوطنة.