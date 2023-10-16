شاهد.. العدوان الإسرائيلي يخلف دمارا هائلا وغير مسبوق في غزة

بثت قناة الجزيرة مقطعا مرئيا يظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مناطق قطاع غزة وخاصة مدينة غزة وأحياءها السكنية خلال الحرب الحالية.

وتعود المشاهد التي بثت إلى منطقتي الرمال الجنوبي وتل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، حيث تمت تسوية بنايات وأبراج ومربعات سكنية بالأرض، يشار إلى أن هاتين المنطقتين كانت تعدان من أكثر المناطق الراقية في القطاع، وكان يسكنها كبار التجار والعائلات الميسورة، ويقدر عدد السكان فيهما بعشرات الآلاف.

وتوعد الجيش الإسرائيلي بتكبيد قطاع غزة ثمنا باهظا للغاية، وبـ"رد سيظل حاضرا في الأذهان طوال الـ50 سنة المقبلة"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وتعتمد إسرائيل في حربها على غزة، سياسة "الأرض المحروقة"، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأسفرت عن مقتل وأسر مئات من الجنود والضباط الإسرائيليين.