سكان غزة يشربون مياها غير صالحة بسبب الحصار الإسرائيلي

يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في توفر مياه الشرب، مما دفع السكان لشرب مياه غير صالحة، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الاثنين- إن القطاع يعاني أزمة حادة جدا في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، ولم يضخ الاحتلال أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

والسبت، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، يواجهون خطر نفاد المياه بسبب الحصار الإسرائيلي المُطبق.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض حصار شامل على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود سيصل للقطاع".

وتتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نتجت عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ونفاد الأدوية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين، ونزوح جماعي في القطاع.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.