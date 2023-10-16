شاهد.. "القسام" يعالج أسيرة إسرائيلية بعملية جراحية طويلة

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس -اليوم الاثنين- مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية حظيت برعاية طبية بعدما تعرضت لإصابة بالغة في يدها اليمنى.

وأظهر الفيديو أحد عناصر كتائب القسام، وهو يلف ضمادة على يد الأسيرة الإسرائيلية، قبل أن تعرف عن نفسها، وقالت إنها تبلغ من العمر (21 عاماً).

وأشادت الأسيرة بتعامل أفراد القسام، وكشفت أنها خضعت لعملية جراحية في يدها مدتها 3 ساعات، وحصلت على الرعاية والأدوية المطلوبة.

وناشدت المعنيين بعودتها إلى عائلتها "بأسرع ما يمكن"، واختتمت حديثها بالقول "من فضلكم أخرجونا من هنا".

وقبل نشر المقطع بدقائق قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 200 و250 أسيرا، لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى.