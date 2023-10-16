إسرائيل تحقق مع فلسطينيين داخل الخط الأخضر أشادوا بحماس

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها وافقت على فتح تحقيق مع العشرات من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بزعم نشرهم كلمات دعم وإشادة بأعمال حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت إن الشرطة الإسرائيلية حققت مع نحو 100 شخص، تم تمديد اعتقال بعضهم، في حين أكدت أنها ستعمل على تمديد اعتقال متهمين آخرين.

وأضافت النيابة الإسرائيلية، في بيان نقلته عنها القناة 12 الإسرائيلية، أن موقفها "هو عدم التسامح مطلقا مع من ينشر صراحة، وحتى ضمنا، عبارات التأييد والدعم للعدو (في إشارة لحركة حماس) وأعماله ضد مواطني دولة إسرائيل الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والإذلال".

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأسفرت العملية عن قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وإصابة 3968 آخرين، وأسر قرابة 199 جنديا، وفق تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي.