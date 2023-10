الحجب الخفي.. هكذا تخنق منصات التواصل الحسابات المؤيدة لغزة

قال "ذي إنترسبت" الأميركي إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اشتكوا من تقييد تطبيقي "إنستغرام" المملوكة لشركة ميتا الأميركية و"تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية المنشورات والحسابات أو حظرها بسبب محتواها المؤيد للفلسطينيين في أعقاب قصف إسرائيل المكثف على قطاع غزة.

وبحسب الموقع، أكدت العديد من المنشورات أن التعتيم حقيقي من خلال ممارسة "إنستغرام وتيك توك" سياسة في الحجب الخفي، وهي ممارسة أو حيلة تُستخدم عبر منصات الإنترنت، خاصة وسائل التواصل من أجل تقليل رؤية ونطاق محتوى المستخدم دون علمه. وببساطة، يكون المستخدم غير عارف بأن محتواه لا يُعرض لجمهور أوسع.

وأبلغ بعض المستخدمين عن قيود مفروضة على حساباتهم على منصتي إنستغرام وفيسبوك بعد نشرهم تعليقات حول فلسطين، بما في ذلك عدم القدرة على البث المباشر أو التعليق، وحجب الهاشتاغات (الوسوم) المتعلقة بحماس و"طوفان الأقصى" وإخفاؤها من البحث.

وأفاد موقع "موندويس" الأميركي الإخباري والتحليلي المتخصص بالشأن الفلسطيني على منصتي "إكس وتيك توك" بأن حسابه على "تيك توك" تم حذفه مؤقتا.

ويقول "ذي إنترسبت" إن استهداف المنصات للحسابات -التي تنشر تقارير عن فلسطين- يأتي في وقت يصعب فيه الحصول على معلومات من الناس في غزة وسط حصار إسرائيل الكامل لسكانها الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة، وفي وقت تبقي فيه إسرائيل وسائل الإعلام الأجنبية بعيدا عن هذا القطاع (المحاصر).

وكتبت الصحفية مها حسيني على منصة إكس إن هاتفها والحاسوب المحمول توقفا عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء جراء نفاد الوقود لمولد الطاقة، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، مشيرة إلى أنها مضطرة لوقف التعليقات حتى تجد بدائل، وهو ما أرادته إسرائيل من أجل ارتكاب إبادة جماعية ضد شعب يتم إسكاته.

