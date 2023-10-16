وزير الخارجية الإيراني: الحرب الإسرائيلية تقترب من التوسع لجبهات أخرى

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تقترب من مرحلة التوسع إلى جبهات أخرى.

وأفاد عبد اللهيان في تدوينة عبر منصة "إكس"، الاثنين، بأنه بحث المسألة الفلسطينية هاتفيا مع نظرائه التونسي والماليزي والباكستاني.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاتصالات على ضرورة وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة بأسرع وقت ممكن، ووجوب إرسال المساعدات الإنسانية سريعا إلى المنطقة.

وأوضح أنه بيّن لنظرائه أن الوقت بدأ ينفد للحل السياسي، وأن الحرب تقترب حتما من مرحلة احتمال امتدادها إلى جبهات أخرى.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

في المقابل، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، وشن قصفا عنيفا على القطاع أدى إلى استشهاد 2808 فلسطينيا وإصابة أكثر من 9700 آخرين، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، وهو ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع.