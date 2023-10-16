أبرز محطات اليوم العاشر من طوفان الأقصى

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، في حين أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل جديدة عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وأكد أبو عبيدة أن لدى المقاومة في قطاع غزة ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا، مشيرا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم خلال القصف الإسرائيلي حتى الآن.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2808 وإصابة 10 آلاف و859 بجروح مختلفة، مؤكدا أن 64% من شهداء القصف الإسرائيلي أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أحيط بمستجدات الوضع على الأرض خلال اجتماعاته في المنطقة، كما بحث طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهذه أبرز المواقف والأحداث التي وقعت في اليوم العاشر من "طوفان الأقصى":