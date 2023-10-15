وزير خارجية الأردن للجزيرة: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -اليوم الأحد- إن عمّان لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم بعد دعوات إسرائيلية لأهالي مدينة غزة وشمالي القطاع بالنزوح جنوبا، ووصف الأمر بالخط الأحمر "وسنتصدى له بكل إمكانياتنا".

وأشار الصفدي في حديثه لقناة الجزيرة، إلى أن الأردن والمنطقة كلها تخشى من توسع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة ومحيطه، وشدد على ضرورة وقفها ودعم الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الفلسطيني ليس أقل إنسانية من الإسرائيلي، وأضاف "هذا ما يجب أن يدركه العالم".

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفه بالأمر الضروري.

وحول الجولة الأوروبية التي بدأها العاهل الأردني، قال الصفدي إنها ستركز على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، إلى جانب وقف الحرب الحالية وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

يذكر أن العاهل الأردني بدأ جولة أوروبية لحشد موقف دولي "لوقف الحرب على غزة"، حيث تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأوضح البيان أن جدول أعمال الجولة، تتصدره الأوضاع "الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين".