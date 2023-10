وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تدعو لمقاطعة الاحتلال وتشيد بموضوعية الجزيرة

دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور الحركات النقابية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الإمدادات الطبية، في حين حثت الملايين على القيام بدورهم بالتبرع بالمساعدات ونقلها إلى الحدود المصرية في ظل قصف قطاع غزة.

ونددت باندور خلال مؤتمر "معضلات الإنسانية" الذي استضافته منظمة العمل الاتحاد الوطني، أمس السبت، بالعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن السبب الجذري لهذا الصراع هو "الاحتلال غير القانوني".

واستنكرت وزيرة الخارجية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع برا وبحرا وجوا منذ سنوات، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "ليس لديهم حرية الحركة"، كما أنهم "محرومون من الدخول والخروج الحر إلى أراضيهم، وكذلك حق الأطفال في التعليم".

واستطردت الوزيرة -خلال الكلمة التي ألقتها وهي مرتدية الكوفية الفلسطينية- "لماذا يجوز أن يُقتل صحفي فلسطيني، ولا يجوز أن يقتل صحفي من كندا؟"، بينما انتقدت السكوت عن استهداف الراحلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، والتي "قُتلت أمام أعيننا ووسائل الإعلام".

Minister Naledi Pandor is addressing the #DilemmasofHumanity conference. She talks about how the media has become extremely biased and the existence of "embedded journalism" particularly when reporting on #Palestine#BuildSocialism#FreePalestine #ForTheLoveofTheWorkingClass pic.twitter.com/657qHIuVnO

— NUMSA (@Numsa_Media) October 14, 2023