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وزارة الصحة بغزة: عدد الشهداء يتجاوز شهداء حرب 2014

KHAN YOUNIS, GAZA - OCTOBER 14: (EDITOR'S NOTE: Photo depicts death) Citizens mourn the body of a Palestinian killed during Israeli air strikes on Nasser Hospital in Nasser City in the city of Khan Yunis in the southern Gaza Strip October 14, 2023 in Gaza. Many Gazan citizens have fled to the south following warnings from the Israeli government to do so. Israel closed the Gaza Strip and launched sustained retaliatory air strikes, killing at least 1,400 people and displacing more than 300,000, after a large-scale attack by Hamas. On October 7, the armed Palestinian movement Hamas launched a surprise attack on Israel from Gaza by land, sea and air, killing more than 1,300 people and wounding about 2,800 others. Hamas also took Israeli soldiers and civilians hostage and transferred them to Gaza. The attack led to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declaring war and declaring a wartime emergency government. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
47 عائلة فلسطينية مكونة من نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني نتيجة المجازر الإسرائيلية (غيتي)
15/10/2023

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن هذا الوضع "يؤكد أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".

وفي حرب 2014، استشهد 2322 فلسطينيا، بينهم 578 طفلا و489 سيدة، بحسب وزارة الصحة آنذاك.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين المدنيين حتى صباح اليوم الأحد 2329 فلسطينيا وأصيب 9042 آخرون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وبدء معركة طوفان الأقصى.

كما ذكرت وزارة الصحة أن 70% من سكان شمال القطاع محرومون من الخدمات الصحية بعد إخلاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مراكزها وتوقف خدماتها.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 47 عائلة فلسطينية مكونة من نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني نتيجة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد 28 من العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني في العدوان على غزة.

وفي سياق متصل أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة في بيان أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن أوامر الاحتلال "بمثابة حكم إعدام".

وأشارت إلى أن "الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "الغالبية الساحقة من مقدمي الرعاية اختاروا البقاء واحترام قسمهم كمحترفين في مجال الصحة".

وشددت أنه "لا ينبغي للعاملين في مجال الصحة أن يضطروا أبدا إلى اتخاذ مثل هذه الخيارات المستحيلة".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل لليوم التاسع على التوالي حيث يقصف القطاع من قبل الطيران والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات