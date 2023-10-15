مصادر أميركية: إسرائيل ترجئ توغلها البري في غزة عدة أيام

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الجيش الإسرائيلي قرر إرجاء توغله المتوقع لقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لعدة أيام "بسبب الظروف الجوية السيئة".

ونقلت الصحيفة عن 3 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، أنه كان من المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم التي ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنهم سيبدؤون عملية عسكرية كبيرة في غزة "عند مغادرة المدنيين المنطقة"، حسب زعمه.

وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي وجّه لسكان غزة تحذيرات كافية وأن الوقت حان لمغادرتهم جنوبا، متهما حماس بإفشال خروج الأجانب من القطاع، لأنها لم تسمح بمغادرتهم، وفق تعبيره.





غطاء جوي

وذكرت نيويورك تايمز -نقلا عن المسؤولين- أنه من المتوقع أن يتضمن الهجوم البري الإسرائيلي استخدام وحدات مشاة بالإضافة إلى دبابات وخبراء متفجرات.

كما يتوقع أن تحصل القوات البرية على غطاء من الطائرات المقاتلة والمروحيات والمسيرات والمدفعية التي يتم إطلاقها من الأرض والبحر.

وذكرت الصحيفة أن هذه العملية العسكرية قد تورط إسرائيل في حرب مدن على مدى أشهر، خاصة أن هناك على الأرجح عشرات الآلاف من مقاتلي حماس يتحصنون في مخابئ ومئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض شمالي القطاع.

وأشارت إلى أن حماس تخطط أيضا للوصول إلى المنطقة خلف الخطوط الإسرائيلية باستخدام نظام الأنفاق المعقد، مضيفة أن المعضلة الإستراتيجية تكمن في أن قوات الحركة يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تحصين نفسها مع الرهائن تحت الأرض.





خطط للتوغل

من ناحية أخرى، ذكر المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي -في تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- أن التوغل البري في قطاع غزة يقترب وسط حماية أميركية، موضحا أن هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي بدأت بالمصادقة على الخطط العملياتية.

وأضاف أنه حتى يحين وقت العملية البرية، سيعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تشويش النظم الدفاعية والقيادية لحماس، بغرض التقليل من الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

وتستهدف إسرائيل القضاء على القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس، التي أطلقت آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الذي نفذ فيه المئات من مقاتليها عملية اختراق للدفاعات الحدودية في إطار هجوم "طوفان الأقصى" المفاجئ وغير المسبوق الذي أسفر حتى اللحظة عن قتل أزيد من 1300 إسرائيلي.

وردت إسرائيل على الهجوم بشن غارات جوية "انتقامية" على القطاع، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2200 شخص وجرح أكثر من 8 آلاف.