مسؤولة أممية تحذر من "تطهير عرقي جماعي" في غزة

حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من "تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي".

وقالت ألبانيز -في بيان صحفي السبت- إن القوات الإسرائيلية أصدرت أمرا الخميس الماضي إلى 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال جنوبا خلال 24 ساعة في ظل استمرار القصف الجوي، وإن هذه القوات بدأت في اليوم التالي دخول غزة من أجل "تطهير" المنطقة.

وذكرت ألبانيز أن الفلسطينيين "لا يوجد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة، في حين تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني".

وأضافت أن "إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب. ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي".

وتابعت في بيانها أن معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي كان مفتوحا بشكل جزئي أمام غزة على الحدود مع مصر، قد أغلق بعد الأضرار التي تسبب فيها القصف الجوي الإسرائيلي للمعبر.

وقالت المقررة الأممية إن "هناك خطرا جسيما بأن ما نشهده قد يكون تكرارا للنكبة عام 1948، والنكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع. لذلك يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".

وأردفت أن مسؤولين إسرائيليين "دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهي التي أسفرت بين عامي 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في أثناء الأعمال العدائية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل. وأدت النكسة إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، مما شرد 350 ألف فلسطيني".